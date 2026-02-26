Частина Запоріжжя залишилася без тепла через атаки РФ

"Уночі росія знову здійснила масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по українських містах і громадах. Серед цілей - критична та цивільна інфраструктура" - зазначив Кулеба.

Він розповів, що у Запорізькій області внаслідок ворожих атак одна людина загинула, є постраждалі.

У самому Запоріжжі через знеструмлення тимчасово призупинено теплопостачання в частині міста. Задіяні резервні джерела живлення.

Також ворог знову атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині. Вночі дрон вдарив по території дитячої залізниці у Харківській області. Обійшлося без постраждалих.

"Агресор свідомо б’є по об’єктах, від яких залежить щоденне життя людей - тепло, світло, вода, транспорт. Це цілеспрямований терор проти цивільного населення. Усі профільні служби працюють на місцях. Триває відновлення та стабілізація систем", - зазначив міністр.