Частина Запоріжжя залишилася без тепла через атаки РФ

Внаслідок російських атак у ніч на 26 лютого частина Запоріжжя залишилася без теплопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.
"Уночі росія знову здійснила масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по українських містах і громадах. Серед цілей - критична та цивільна інфраструктура" - зазначив Кулеба.
Він розповів, що у Запорізькій області внаслідок ворожих атак одна людина загинула, є постраждалі.
У самому Запоріжжі через знеструмлення тимчасово призупинено теплопостачання в частині міста. Задіяні резервні джерела живлення.
Також ворог знову атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині. Вночі дрон вдарив по території дитячої залізниці у Харківській області. Обійшлося без постраждалих.
"Агресор свідомо б’є по об’єктах, від яких залежить щоденне життя людей - тепло, світло, вода, транспорт. Це цілеспрямований терор проти цивільного населення. Усі профільні служби працюють на місцях. Триває відновлення та стабілізація систем", - зазначив міністр.
Нагадаємо, у ніч на 26 лютого російські війська атакували Україну десятками ракет та чотирма сотнями дронів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.
Водночас зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих на 15 локаціях.
Зокрема, у низці областей зафіксовано пошкоджені та зруйновані будинки, у Києві були пожежі, а в Запоріжжі наслідків зазнали одразу два торгівельних центри.
