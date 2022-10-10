Частина випущених по Україні російських ракет летіла через Молдову

"Три крилаті ракети, запущені сьогодні вранці по Україні з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови. Я доручив викликати для пояснень посла Росії", - написав міністр.

При цьому, за інформацією Міноборони Молдови, ракети у повітряному просторі зафіксували спеціальні моніторингові системи.

В оборонному відомстві зазначили, що ракети становили небезпеку для інфраструктури Молдови і, зокрема, для цивільних літаків, які перебували у повітряному просторі країни.

"Міноборони у взаємодії з відповідальними структурами країни уважно стежить за ситуацією в регіоні і рішуче засуджує атаки російської армії по містах України, які спричинили людські жертви", - підкреслили в Міноборони.