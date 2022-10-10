Часть выпущенных по Украине российских ракет летела через Молдову

"Три крылатые ракеты, запущенные сегодня утром по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы. Я поручил вызвать для объяснений посла России", - написал министр.

При этом, по информации Минобороны Молдовы, ракеты в воздушном пространстве зафиксировали специальные мониторинговые системы.

В оборонном ведомстве отметили, что ракеты представляли опасность для инфраструктуры Молдовы и, в частности, для гражданских самолетов, которые находились в воздушном пространстве страны.

"Минобороны во взаимодействии с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает атаки российской армии по городам Украины, повлекшие за собой человеческие жертвы", - подчеркнули в Минобороны.