Частина Вінниці залишилася без тепла, води та світла: що трапилося

Раніше РБК розповідало, що тепло в оселі жителів Вінниці почали подавати 21 жовтня 2024 року, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради. Як повідомили у Департаменті міського господарства, теплопостачання житлових будинків здійснюватиметься поетапно. Для об'єктів соціальної сфери, таких як медичні заклади, садочки та школи, подачу тепла розпочали ще минулого тижня – за поданими заявками.

Також ми розповідали, що без холодної та гарячої води сьогодні залишилася частина міста Суми. Це пов’язано із виконанням робіт на водогонах. Водопостачання обіцяють відновити після закінчення робіт.

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