Часть Винницы осталась без тепла, воды и света: что случилось

Ранее РБК рассказывало, что тепло в доме жителей Винницы начали подавать 21 октября 2024 года, согласно решению исполнительного комитета городского совета. Как сообщили в Департаменте городского хозяйства, теплоснабжение жилых домов будет осуществляться поэтапно. Для объектов социальной сферы, таких как медицинские учреждения, садики и школы, подачу тепла приступили еще на прошлой неделе – по поданным заявкам.

Также мы рассказывали, что без холодной и горячей воды сегодня осталась часть города Сумы. Это связано с выполнением работ на водопроводе. Водоснабжение обещают возобновить по окончании работ.

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