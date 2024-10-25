RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Часть Винницы осталась без тепла, воды и света: что случилось

Фото: Отключение отопления в Виннице (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Виннице в пятницу, 25 октября, производят ремонтные работы на водопроводе и на теплосетях, а также временно отключают электроэнергию. Свет, воду и тепло обещают вернуть горожанам по окончании работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий городской совет.

По данным местных властей, около 99% жилых домов в Виннице уже подключены к теплоснабжению. На отдельных участках продолжаются ремонтные работы, и коммунальные бригады продолжают устранять недостатки на других сетях города.

Отключение воды

Бригады КП "Винницаоблводоканал" проводят ремонтные работы на следующих участках:

  • ул. Е. Пикуса
  • ул. М. Зерова, 7
  • ул. Пирогова, 316

Водоснабжение будет восстановлено сразу после завершения работ.

Отключение отопления

КП "Винницагортеплоэнерго" приостановило подачу тепла на таких улицах:

  • ул. Академика Янгеля, 71,
  • ул. Лебединского, 3,
  • ул. Соборная, 81, 87, 89, 91,
  • пров. Каменецкий, 4,
  • пров. Уманский, 1,
  • ул. Пирогова, 57-А, 79, 84,
  • ул. Р. Скалецкого, 32-А,
  • ул. Келецкая, 84

А также подачу горячей воды и отопления по адресам:

  • ул. В. Городецкого, 2, 4, 6, 8,
  • ул. Князей Кориатовичей, 104, 106
  • ул. А. Кошица, 3
  • ул. Киевская, 43-68
  • ул. О. Вишни, 3, 5
  • ул. Г. Нарбута, 3

Отключение электроэнергии в Виннице

Отключение света произойдет по следующим адресам через плановые работы на сетях:

  • ул. Пирогова, 46, 48
  • ул. Ю. Ильенко
  • ул. Д. Конрада
  • ул. Садовая
  • ул. 600-летие, 60-82
  • ул. А. Первозванного, 2, 4, 4-А
  • ул. Героев Нацгвардии
  • ул. Запорожская
  • ул. Стеценко
  • ул. Героев Крут
  • ул. Остожского
  • ул. В. Антоновича

Для дополнительной информации или обращений винничане могут звонить по номерам: 15-60, 0-800-60-15-60 или (0432) 65-15-60.

Ранее РБК рассказывало, что тепло в доме жителей Винницы начали подавать 21 октября 2024 года, согласно решению исполнительного комитета городского совета. Как сообщили в Департаменте городского хозяйства, теплоснабжение жилых домов будет осуществляться поэтапно. Для объектов социальной сферы, таких как медицинские учреждения, садики и школы, подачу тепла приступили еще на прошлой неделе – по поданным заявкам.

Также мы рассказывали, что без холодной и горячей воды сегодня осталась часть города Сумы. Это связано с выполнением работ на водопроводе. Водоснабжение обещают возобновить по окончании работ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВинницаВинницкая областьЭлектроэнергияВодоснабжение