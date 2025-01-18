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Частина Вінниці тимчасово залишиться без води: що сталося

Фото: частина Вінниці тимчасово залишиться без води (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Частина Вінниці тимчасово залишиться без водопостачання. Це відбудеться через аварію на магістральному водогоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вінницької міської ради.

КП "Вінницяоблводоканал" заявив, що частина Вінниці тимчасово залишиться без водопостачання через аварію на магістральному водогоні.

Для ліквідації пориву підприємство призупиняє водопровідну насосну станцію "Вишенька". Тимчасово без води залишаться:

  • мікрорайон Вишенька;
  • мікрорайон Сабарів; 
  • мікрорайон Академічний; 
  • вул. Хмельницьке шосе;
  • мікрорайон Поділля; 
  • мікрорайон Пирогово;
  • с. Агрономічне;
  • с. Зарванці.

"Вінничан закликають вже зараз подбати про необхідні запаси води. Про завершення робіт облводоканал інформуватиме додатково", - додали в міськраді.

Нагадаємо, що останнім часом почастішали випадки шахрайства, пов’язаного з повіркою лічильників води. Українцям розповіли, як уникнути шахрайства.

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