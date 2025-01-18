Частина Вінниці тимчасово залишиться без води: що сталося

КП "Вінницяоблводоканал" заявив, що частина Вінниці тимчасово залишиться без водопостачання через аварію на магістральному водогоні.

Для ліквідації пориву підприємство призупиняє водопровідну насосну станцію "Вишенька". Тимчасово без води залишаться:

мікрорайон Вишенька;

мікрорайон Сабарів;

мікрорайон Академічний;

вул. Хмельницьке шосе;

мікрорайон Поділля;

мікрорайон Пирогово;

с. Агрономічне;

с. Зарванці.

"Вінничан закликають вже зараз подбати про необхідні запаси води. Про завершення робіт облводоканал інформуватиме додатково", - додали в міськраді.