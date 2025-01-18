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Часть Винницы временно останется без воды: что произошло

Фото: часть Винницы временно останется без воды (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Часть Винницы временно останется без водоснабжения. Это произойдет из-за аварии на магистральном водопроводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Винницкого городского совета.

КП "Винницаоблводоканал" заявил, что часть Винницы временно останется без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе.

Для ликвидации порыва предприятие приостанавливает водопроводную насосную станцию "Вишенка". Временно без воды останутся:

  • микрорайон Вишенка; 
  • микрорайон Сабаров;
  • микрорайон Академический;
  • ул. Хмельницкое шоссе;
  • микрорайон Подолье;
  • микрорайон Пирогово;
  • с. Агрономическое;
  • с. Зарванцы.

"Винничан призывают уже сейчас позаботиться о необходимых запасах воды. О завершении работ облводоканал будет информировать дополнительно", - добавили в горсовете.

Напомним, что в последнее время участились случаи мошенничества, связанного с поверкой счетчиков воды. Украинцам рассказали, как избежать мошенничества.

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