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Частина українців можуть не отримати субсидії, - Мінсоцполітики

Фото: Субсидії можуть не отримати частина Українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Частина об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для призначення житлових субсидій і пільг. Через це мешканці таких будинків можуть не отримати виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"Через таку бездіяльність люди можуть стати заручниками ситуації, коли Пенсійний фонд не отримає всю чи частину  інформації, необхідної для призначення житлово-комунальних субсидій, і, як наслідок, ті, хто потребує фінансової допомоги, не отримають житлових субсидій або пільг на житлово-комунальні послуги", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, сьогодні документи для призначення субсидій і пільг можна подавати онлайн, а перерахунок їх розміру здійснюється автоматично, витрачати свій час на стояння в чергах більше не потрібно.

З 1 грудня 2022 р. житлові субсидії і пільги адмініструються Пенсійним фондом. ПФУ створив можливість подання спрощеного звернення  за призначенням житлової субсидії, коли члену родини треба тільки подати спрощену заяву, а органи ПФУ самостійно  з офіційних джерел здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення  виплати. Час, який витрачає людина чи родина на призначення соціальних допомог був  мінімізований, а процес подання заяви – максимально автоматизований.

Також на порталі електронних послуг ПФУ було створено електронні кабінети  для надавачів житлово-комунальних послуг, зокрема для ОСББ.

"Ці кроки забезпечили можливість державі самостійно обмінюватися інформацією з надавачами комунальних послуг про послуги, які вони надають конкретній родині,  і швидше призначати субсидії", - йдеться в повідомленні.

Субсидії в бюджеті-2024

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств. За даними Пенсійного фонду, за 2023 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам було спрямовано 35,5 млрд гривень.

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