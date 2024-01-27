Частина українців може отримати по 10 тисяч гривень від ООН: хто саме і як оформити

Деякі категорії українців можуть отримати виплати від ООН. Сума допомоги становить 10 800 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції у Telegram.
Виплати призначені для переселенців, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 гривень на члена родини. Йдеться про українців, які належать до вразливих категорій населення.
Допомога призначена сім'ям, які:
Які документи потрібні, щоб подати заявку:
Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних благодійного фонду "Право на захист". Знайти їхні адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням.
Дізнатися подробиці також можна на "гарячій" лінії Агентства ООН у справах біженців за номером: 0 800 307 711 (з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00). Або звернутися з листом на електронну пошту: unhcrukraine@donbassos.org.
Нагадаємо, що переселенці, які виїхали з окупації та зони бойових дій, можуть отримати виплати від держави. Також для внутрішньо переміщених осіб облаштовують гуртожитки та інше безкоштовне житло у безпечних регіонах України.
Наразі грошову допомогу в Україні отримують 2,6 млн громадян. Кабмін змінив порядок виплати для переселенців.
Раніше РБК-Україна розповідало, яку допомогу можуть отримати українці, які виїхали з окупації.
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