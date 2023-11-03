Безкоштовне житло і не тільки. Українці, які виїхали з окупації, можуть отримати допомогу

Українці, які виїхали з окупації, можуть отримати допомогу. Йдеться, зокрема, і про безкоштовне житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Зазначається, що повнолітні громадяни України, які проживали на тимчасово окупованій території та не оформлювали паспорт, мають змогу зробити це на підконтрольній Україні території. Також отримати новий документ можна у разі його втрати чи пошкодження.

Для цього потрібно звернутися до підрозділу Державної міграційної служби. Детальніша інформація про оформлення документів - за посиланням. Витрати на виготовлення паспорта покривають.

Яку допомогу можуть отримати українці

Українці, які виїхали з окупованої території, можуть безкоштовно розміститися у місцях компактного проживання. Для цього потрібно звернутися до телефонами: (096) 058 84 10 (Viber); (096) 058 83 76 (WhatsApp, Telegram), а також на лінію Мінреінтеграції 1548.

Товариство Червоного Хреста надає безкоштовну допомогу особам, які перебуватимуть у місцях компактного проживання. Можна отримати продуктові набори та предметів побуту: спальні набори, предмети особистої гігієни, кухонні набори. Для отримання допомоги потрібно звернутися на гарячу лінію 0 800 332 656.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців також надає:

юридичне консультування та супровід;

покриття витрат на виготовлення документів;

покриття витрат на судовий супровід.

Контактні телефони: (068) 507-50-90; (099) 507-50-90; (093) 507-50-90.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) надає безоплатну допомогу (гаряча лінія: 0 800 215 015):

юридична допомога з відновлення документів;

консультаційна підтримка;

психологічна допомога;

продукти харчування, предмети особистої гігієни та одяг;

медична допомога;

професійні курси.

Допомога українцям під час війни

Нагадаємо, що переселенці, які виїхали з окупації та зони бойових дій, можуть отримати виплати від держави. Також для внутрішньо переміщених осіб облаштовують гуртожитки та інше безкоштовне житло у безпечних регіонах України.

Наразі грошову допомогу в Україні отримують 2,6 млн громадян. Влітку Кабмін змінив порядок виплати для переселенців.