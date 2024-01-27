Часть украинцев может получить по 10 тысяч гривен от ООН: кто именно и как оформить

Некоторые категории украинцев могут получить выплаты от ООН. Сумма пособия составляет 10 800 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции в Telegram.
Выплаты предназначены для переселенцев, которые не получали ее раньше от международных организаций, имеют доход меньше 5400 гривен на члена семьи. Речь идет об украинцах, которые относятся к уязвимым категориям населения.
Помощь предназначена семьям, которые:
Какие документы нужны, чтобы подать заявку:
Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных благотворительного фонда "Право на защиту". Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.
Узнать подробности можно на "горячей" линии Агентства ООН по делам беженцев по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или обратиться с письмом по электронной почте: unhcrukraine@donbassos.org.
Напомним, что выехавшие из оккупации и зоны боевых действий переселенцы могут получить выплаты от государства. Также для внутренне перемещенных обустраивают общежития и другое бесплатное жилье в безопасных регионах Украины.
Сейчас денежную помощь в Украине получают 2,6 млн. граждан. Кабмин изменил порядок выплаты переселенцам.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какую помощь могут получить уехавшие из оккупации украинцы.
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