Часть украинцев может получить по 10 тысяч гривен от ООН: кто именно и как оформить

Выплаты предназначены для переселенцев, которые не получали ее раньше от международных организаций, имеют доход меньше 5400 гривен на члена семьи. Речь идет об украинцах, которые относятся к уязвимым категориям населения.

Помощь предназначена семьям, которые:

имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

опекают детей без сопровождения или детей, разлученных с родителями.

Какие документы нужны, чтобы подать заявку:

документ, удостоверяющий личность (например, паспорт);

налоговый номер (необходимый для выплаты пособия);

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты для выплаты пособия;

личный номер телефона.

Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных благотворительного фонда "Право на защиту". Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.

Узнать подробности можно на "горячей" линии Агентства ООН по делам беженцев по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или обратиться с письмом по электронной почте: unhcrukraine@donbassos.org.

Помощь украинцам во время войны

Напомним, что выехавшие из оккупации и зоны боевых действий переселенцы могут получить выплаты от государства. Также для внутренне перемещенных обустраивают общежития и другое бесплатное жилье в безопасных регионах Украины.

Сейчас денежную помощь в Украине получают 2,6 млн. граждан. Кабмин изменил порядок выплаты переселенцам.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какую помощь могут получить уехавшие из оккупации украинцы.