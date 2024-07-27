Частина українців може безкоштовно здобути вищу освіту за допомогою ваучера: інструкція

Частина українців з соціально вразливих категорій можуть безкоштовно здобути вищу освіту. Для цього потрібно отримати ваучер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.
Як зазначили у Кабміні, отримати ваучер можуть громадяни з соціально вразливих категорій, які:
Сума ваучера не може перевищувати 30 280 гривень (10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то громадянин чи роботодавець, у якого працює ця людина, доплачують різницю у вартості.
Як отримати ваучер:
Нагадаємо, українцям, які є переселенцями, надали можливість пройти безкоштовне навчання. Але є низка умов та вимоги.
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