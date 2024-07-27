UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Частина українців може безкоштовно здобути вищу освіту за допомогою ваучера: інструкція

Ілюстративне фото: частина українців може безкоштовно здобути вищу освіту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Частина українців з соціально вразливих категорій можуть безкоштовно здобути вищу освіту. Для цього потрібно отримати ваучер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Як зазначили у Кабміні, отримати ваучер можуть громадяни з соціально вразливих категорій, які:

  • застраховані (працювали та сплачували страхові внески);
  • мають професійну, професійну вищу або вищу освіту;
  • не зареєстровані безробітними.

Сума ваучера не може перевищувати 30 280 гривень (10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то громадянин чи роботодавець, у якого працює ця людина, доплачують різницю у вартості.

Як отримати ваучер:

  • вибрати потрібну професію чи спеціальність із затвердженого списку;
  • подати онлайн заявку на сайті Державної служби зайнятості або звернутися до найближчого центру зайнятості;
  • надати заяву та пакет документів (паспорт; трудова книжка (або дублікат); документ про освіту (або дублікат); реєстраційний номер платника податків, а також документи, що підтверджують статус ВПО, УБД, людей з інвалідністю);
  • протягом 5 робочих днів з дня надходження позитивного рішення звернутися до центру зайнятості та забрати ваучер;
  • вибрати навчальний заклад, подати документи для вступу, використовуючи ваучер, та укласти договір про навчання протягом 90 днів з дати отримання ваучера.

Нагадаємо, українцям, які є переселенцями, надали можливість пройти безкоштовне навчання. Але є низка умов та вимоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Освіта в Україні