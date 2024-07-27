Часть украинцев может бесплатно получить высшее образование при помощи ваучера: инструкция

Часть украинцев из социально уязвимых категорий могут бесплатно получить высшее образование. Для этого необходимо получить ваучер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
Как отметили в Кабмине, получить ваучер могут граждане из социально уязвимых категорий, которые:
Сумма ваучера не может превышать 30 280 гривен (10-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц). Если стоимость обучения превышает эту сумму, то гражданин или работодатель, у которого работает этот человек, доплачивают разницу в стоимости.
Как получить ваучер:
Напомним, украинцам, которые являются переселенцами, предоставили возможность пройти бесплатное обучение. Но есть ряд условий и требования.
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