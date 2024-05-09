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Частина українських пілотів завершує навчання на F-16, - Повітряні сили

Київ, Четвер 09 травня 2024 10:07
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Частина українських пілотів завершує навчання на F-16, - Повітряні сили Фото: деякі українські пілоти завершують навчання на F-16 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Частина українських пілотів вже завершує навчання на літаках F-16. Коли винищувачі прибудуть в Україну, льотчики будуть готові до виконання завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Підготовка невпинна, цей процес продовжується на різних рівнях. Ми вже маємо льотчиків, які завершують своє навчання на F-16. Як тільки це стане можливо, F-16 прибудуть в Україну, звичайно, ці пілоти вже будуть готові до виконання бойових завдань у повітряному просторі в українському небі", - сказав він.

За словами речника, Україні потрібен не один десяток літаків типу F-16 для того, щоб захистити повітряний простір і відбивати ворожі атаки.

"Такі винищувачі будуть здатні боротися і з малорозмірними цілями, у тому числі з крилатими ракетами", - додав Євлаш.

Передача F-16 Україні

Варто зазначити, що союзники України після довгих дискусій створили авіаційну коаліцію. У рамках домовленостей Україна отримаю винищувачі F-16, зокрема, від Нідерландів, Данії та інших партнерів.

Також союзники організували навчання українських пілотів на F-16. Раніше у Пентагоні заявляли, що перші літаки F-16 прибудуть в Україну вже з навченими пілотами та технічним персоналом.

Поки залишається невідомим, коли Україна отримає літаки. Але партнери висловлюють сподівання, що це станеться цього року.

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