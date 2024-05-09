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Часть украинских пилотов завершает обучение на F-16, - Воздушные силы

Киев, Четверг 09 мая 2024 10:07
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Часть украинских пилотов завершает обучение на F-16, - Воздушные силы Фото: некоторые украинские пилоты завершают обучение на F-16 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Часть украинских пилотов уже завершает обучение на самолетах F-16. Когда истребители прибудут в Украину, летчики будут готовы к выполнению задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Подготовка неустанная, этот процесс продолжается на разных уровнях. У нас уже есть летчики, которые завершают свое обучение на F-16. Как только это станет возможно, F-16 прибудут в Украину, конечно, эти пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач в воздушном пространстве в украинском небе", - сказал он.

По словам спикера, Украине нужен не один десяток самолетов типа F-16 для того, чтобы защитить воздушное пространство и отражать вражеские атаки.

"Такие истребители будут способны сражаться и с малоразмерными целями, в том числе с крылатыми ракетами", - добавил Евлаш.

Передача F-16.

Следует отметить, что союзники Украины после долгих дискуссий создали авиационную коалицию. В рамках договоренностей Украина получу истребители F-16, в частности от Нидерландов, Дании и других партнеров.

Также союзники организовали обучение украинских пилотов на F-16. Ранее в Пентагоне заявляли, что первые самолеты F-16 прибудут в Украину уже с обученными пилотами и техническим персоналом.

Пока остается неизвестным, когда Украина получит самолеты. Но партнеры надеется, что это произойдет в этом году.

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