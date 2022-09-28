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Частина України накриють дощі з грозами та туман: прогноз погоди на завтра

Фото: Частина України накриють дощі з грозами та туман (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 29 вересня, частину України накриють дощі із грозами. При цьому очікується туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра мінлива хмарність. Вночі у північно-східних областях та на крайньому заході країни, вдень у більшості районів Правобережжя очікуються невеликі дощі. При цьому на Закарпатті прогнозується помірний, удень місцями значний дощ та гроза. На решті території без істотних опадів

У південних, центральних та східних областях вночі та вранці очікується туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в західних та північних областях вночі становитиме +4 +9 градусів, а вдень +15 +20. У Карпатах удень очікується близько 10 градусів. На решті території вночі становитиме +8 +13, а вдень +19 +24.

Погода в Києві та області

У столичному регіоні завтра буде мінлива хмарність.
По області вночі без опадів, вдень місцями очікується невеликий дощ, а у Києві без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +4 +9 градусів, а вдень +15 +20. У Києві вночі очікується +7 +9 градусів, а вдень +16 +18.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікуються дощі та гроз . Водночас, лише у Житомирській, Київській та Чернігівській областях вночі без істотних опадів.

Тим часом синоптики, відштовхуючись від аналізу показників температури за останні десятки років, пояснили, якою може бути найближча зима в Україні .

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