Часть Украины накроют дожди с грозами и туман: прогноз погоды на завтра

По прогнозу синоптиков, завтра переменная облачность. Ночью в северо-восточных областях и на крайнем западе страны, днем в большинстве районов Правобережья ожидаются небольшие дожди. При этом на Закарпатье прогнозируется умеренный, днем местами значительный дождь и гроза. На остальной территории без существенных осадков

В южных, центральных и восточных областях ночью и утром ожидается туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных и северных областях ночью составит +4 +9 градусов, а днем +15 +20. В Карпатах днем ожидается около +10 градусов. На остальной территории ночью составит +8 +13, а днем +19 +24.

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра будет переменная облачность.

По области ночью без осадков, днем местами ожидается небольшой дождь, а в Киеве без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +4 +9 градусов, а днем +15 +20. В Киеве ночью ожидается +7 +9 градусов, а днем +16 +18.