Частина Тернополя сьогодні буде без світла: список адрес

У Тернополі сьогодні, 19 лютого, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні деяких споживачів міста. Це пов’язано з ремонтними роботами на лініях електропередач та трансформаторних підстанціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Тернопільобленерго".
Зокрема, з 08:30 до 13:00 год. відбудеться вимкнення електроенергії за адресами:
З 10:00 до 12:00 год. відбудеться вимкнення електроенергії за адресами:
Нагадаємо, інтенсифікація обстрілів, глибина руйнувань об'єктів енергетики минулої зими та збільшення навантаження через холодну погоду очікувано призвели до дефіциту е/е. За оцінками НБУ, дефіцит е/е у IV кварталі становив лише близько 3%, що менше за попередні очікування (5%).
Дефіцит був переважно локальним та майже повністю компенсувався імпортом е/е, тож не мав додаткового негативного впливу на економічну активність.
НБУ очікує незначний дефіцит електроенергії в Україні до кінця опалювального сезону. У подальшому завдяки ремонтам та поставкам нового обладнання дефіциту е/е не очікується.
Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, з початку опалювального періоду в Україні не застосовували масштабних відключень світла.
"Були локальні пошкодження енергооб’єктів в різних регіонах - останнім часом, зокрема, ворог дуже активно атакує Дніпропетровщину", - сказав він. За його словами, подачу електрики споживачам відновлювали досить швидко.
Водночас керівник "Укренерго" підкреслив, що розслаблятися ще рано, опалювальний сезон все-таки ще не завершено, а ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку.