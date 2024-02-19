Часть Тернополя сегодня будет без света: список адресов

В частности, с 08:30 до 13:00 произойдет отключение электроэнергии по адресам:

ул. Горбачевского 6а;

ул. Замонастырская 32;

ул. Князя Острожского 47;

ул. Стецкая 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 17, 19, 20б, 21, 24, 26а, 27, 28, 29, 30, 31 ;

ул. Стримка 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

ул. Госпитальная 5, 9а, 11, 21, 23, 24, 25, 27, 29.

С 10:00 до 12:00. произойдет отключение электроэнергии по адресам:

ул. Микулинецкая 59;

ул. Молодежная 26;

ул. Фестивальная 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

Дефицит электроэнергии

Напомним, интенсификация обстрелов, глубина разрушений объектов энергетики минувшей зимой и увеличение нагрузки из-за холодной погоды ожидаемо привели к дефициту э/э. По оценкам НБУ, дефицит э/э в IV квартале составил лишь около 3%, что меньше предыдущих ожиданий (5%).

Дефицит был преимущественно локальным и почти полностью компенсировался импортом э/э, поэтому не оказывал дополнительного негативного влияния на экономическую активность.

НБУ ожидает незначительный дефицит электроэнергии в Украине к концу отопительного сезона. В дальнейшем благодаря ремонтам и поставкам нового оборудования дефицита э/э не ожидается.

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, с начала отопительного периода в Украине не применяли масштабные отключения света.

"Были локальные повреждения энергообъектов в разных регионах – в последнее время, в частности, враг очень активно атакует Днепропетровщину", – сказал он. По его словам, подачу электричества потребителям восстанавливали достаточно быстро.

В то же время руководитель "Укрэнерго" подчеркнул, что расслабляться еще рано, отопительный сезон все-таки еще не завершен, а враг может атаковать энергосистему не только зимой.