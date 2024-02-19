Часть Тернополя сегодня будет без света: список адресов

В Тернополе сегодня, 19 февраля, запланированы временные перерывы в электроснабжении некоторых потребителей города. Это связано с ремонтными работами на линиях электропередач и трансформаторных подстанциях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Тернопольоблэнерго". ".
В частности, с 08:30 до 13:00 произойдет отключение электроэнергии по адресам:
С 10:00 до 12:00. произойдет отключение электроэнергии по адресам:
Напомним, интенсификация обстрелов, глубина разрушений объектов энергетики минувшей зимой и увеличение нагрузки из-за холодной погоды ожидаемо привели к дефициту э/э. По оценкам НБУ, дефицит э/э в IV квартале составил лишь около 3%, что меньше предыдущих ожиданий (5%).
Дефицит был преимущественно локальным и почти полностью компенсировался импортом э/э, поэтому не оказывал дополнительного негативного влияния на экономическую активность.
НБУ ожидает незначительный дефицит электроэнергии в Украине к концу отопительного сезона. В дальнейшем благодаря ремонтам и поставкам нового оборудования дефицита э/э не ожидается.
Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, с начала отопительного периода в Украине не применяли масштабные отключения света.
"Были локальные повреждения энергообъектов в разных регионах – в последнее время, в частности, враг очень активно атакует Днепропетровщину", – сказал он. По его словам, подачу электричества потребителям восстанавливали достаточно быстро.
В то же время руководитель "Укрэнерго" подчеркнул, что расслабляться еще рано, отопительный сезон все-таки еще не завершен, а враг может атаковать энергосистему не только зимой.