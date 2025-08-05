Частина Сумської громади залишилася без світла через атаку РФ

Обстріл Сумської області

Нагадаємо, сьогодні, 5 серпня, близько 10:00 армія РФ завдала ракетного удару по Сумському району. Під вогнем опинився Піщанський старостат Сумської громади.

За останніми даними, ракета влучила у сільськогосподарське підприємство. Унаслідок атаки загинули працівники підприємства - 54-річний та 55-річний чоловіки. Також троє співробітників отримали поранення.