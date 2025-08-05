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Частина Сумської громади залишилася без світла через атаку РФ

Фото: частина Сумської громади залишилася без світла через атаку РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Частина споживачів Сумської громади тимчасово залишилася без електропостачання через атаку росіян 5 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

"Унаслідок ворожої атаки у Сумському районі частина споживачів Сумської громади тимчасово залишилась без електропостачання", - повідомив Григоров.

За його словами, фахівці вже працюють над відновленням. Частину об’єктів критичної інфраструктури переводять на резервне живлення.

Обстріл Сумської області

Нагадаємо, сьогодні, 5 серпня, близько 10:00 армія РФ завдала ракетного удару по Сумському району. Під вогнем опинився Піщанський старостат Сумської громади.

За останніми даними, ракета влучила у сільськогосподарське підприємство. Унаслідок атаки загинули працівники підприємства - 54-річний та 55-річний чоловіки. Також троє співробітників отримали поранення.

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