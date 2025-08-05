Часть Сумской громады осталась без света из-за атаки РФ

Обстрел Сумской области

Напомним, сегодня, 5 августа, около 10:00 армия РФ нанесла ракетный удар по Сумскому району. Под огнем оказался Песчанский старостат Сумской общины.

По последним данным, ракета попала в сельскохозяйственное предприятие. В результате атаки погибли работники предприятия - 54-летний и 55-летний мужчины. Также трое сотрудников получили ранения.