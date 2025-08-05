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Часть Сумской громады осталась без света из-за атаки РФ

Фото: часть Сумской общины осталась без света из-за атаки РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Часть потребителей Сумской громады временно осталась без электроснабжения из-за атаки россиян 5 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

"В результате вражеской атаки в Сумском районе часть потребителей Сумской громады временно осталась без электроснабжения", - сообщил Григоров.

По его словам, специалисты уже работают над восстановлением. Часть объектов критической инфраструктуры переводят на резервное питание.

 

Обстрел Сумской области

Напомним, сегодня, 5 августа, около 10:00 армия РФ нанесла ракетный удар по Сумскому району. Под огнем оказался Песчанский старостат Сумской общины.

По последним данным, ракета попала в сельскохозяйственное предприятие. В результате атаки погибли работники предприятия - 54-летний и 55-летний мужчины. Также трое сотрудников получили ранения.

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