Часть Сумской громады осталась без света из-за атаки РФ

Часть потребителей Сумской громады временно осталась без электроснабжения из-за атаки россиян 5 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.
"В результате вражеской атаки в Сумском районе часть потребителей Сумской громады временно осталась без электроснабжения", - сообщил Григоров.
По его словам, специалисты уже работают над восстановлением. Часть объектов критической инфраструктуры переводят на резервное питание.
Напомним, сегодня, 5 августа, около 10:00 армия РФ нанесла ракетный удар по Сумскому району. Под огнем оказался Песчанский старостат Сумской общины.
По последним данным, ракета попала в сельскохозяйственное предприятие. В результате атаки погибли работники предприятия - 54-летний и 55-летний мужчины. Также трое сотрудников получили ранения.