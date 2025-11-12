Частина Сум знеструмлена через удар РФ по енергетиці області

"Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Сумщини. Внаслідок ворожої атаки частина м. Суми залишилася без електропостачання", - інформує міністерство.

Зазначається, що наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Окрім цього, на Сумщині продовжують діяти графіки погодинних відключень. Дізнатися свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком або адресою).

Слідкувати за змінами графіків можна в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Сьогодні, 12 листопада, у Сумах частина споживачів вже тимчасово залишалася без електроенергії внаслідок аварійного відключення на одному з енергетичних об’єктів.