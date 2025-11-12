Частина Сум знеструмлена через удар РФ по енергетиці області

Ввечері у середу, 12 листопада, росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Внаслідок атаки частина Сум залишилась без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міненерго.
"Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Сумщини. Внаслідок ворожої атаки частина м. Суми залишилася без електропостачання", - інформує міністерство.
Зазначається, що наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Окрім цього, на Сумщині продовжують діяти графіки погодинних відключень. Дізнатися свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком або адресою).
Слідкувати за змінами графіків можна в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Сьогодні, 12 листопада, у Сумах частина споживачів вже тимчасово залишалася без електроенергії внаслідок аварійного відключення на одному з енергетичних об’єктів.
Нагадаємо, росіяни посилили масштабні удари по енергетичних об'єктах України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в країні запровадили погодинні відключення електроенергії.
Відключення світла стали жорсткішими після масштабного обстрілу росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Тоді росіяни завдали комбінованого удару дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".
"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Її ТЕС - Зміївська та Трипільська - повністю припинили генерувати електроенергію.
В понеділок, 10 листопада, міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що енергетики приступили до відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС, проте жодних деталей не повідомила.