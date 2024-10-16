Частина Сум залишиться без води 16 та 17 жовтня: що трапилося у місті

Раніше РБК-Україна писало, що у Сумах готуються до початку опалювального сезону. Насамперед тепло почнуть подавати у лікарні, школи та дитячі садочки. Уже з понеділка, 21 жовтня, обіцяють увімкнути опалення і в багатоквартирних будинках із централізованим теплопостачанням.

Також ми писали, що у Сумах готуються до зими та проводять ремонтні роботи на обладнанні місцевої ТЕЦ. Зокрема, частина міста на кілька днів лишилася без гарячої води через позапланові роботи на технологічному обладнанні.

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