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Частина Сум залишиться без води 16 та 17 жовтня: що трапилося у місті

Фото: Запаси води (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кілька вулиць у Сумах увечері в середу, 16 жовтня, залишаться без води. Комунальники попереджають про зупинку роботи одного із водозаборів.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на КП "Міськводоканал" міста Суми.

Повідомляється, що ввечері 16 жовтня призупинять роботу одного із водозаборів. Це пов’язано із необхідністю замінити аварійні засувки на водогоні. Роботи планують проводити впродовж дня у четвер, 17 жовтня.

Вода буде відсутня у жителів Веретенівки, Ганнівки, а також на вулицях:

  • Степана Бандери
  • Білопільський шлях
  • Шептицького
  • Засумська
  • Лепехівська
  • Іллінська
  • Добровільна
  • Косівщинська
  • Реміснича
  • Металургів
  • В'ячеслава Чорновола

До пізнього вечора у четвер води не буде на цих вулицях та прилеглих до них територіях. У зв’язку з цим містян просять зробити запас питної води.

Роботу водозабору та водопостачання обіцяють відновити після технічного оновлення застарілої запірної арматури.

Раніше РБК-Україна писало, що у Сумах готуються до початку опалювального сезону. Насамперед тепло почнуть подавати у лікарні, школи та дитячі садочки. Уже з понеділка, 21 жовтня, обіцяють увімкнути опалення і в багатоквартирних будинках із централізованим теплопостачанням.

Також ми писали, що у Сумах готуються до зими та проводять ремонтні роботи на обладнанні місцевої ТЕЦ. Зокрема, частина міста на кілька днів лишилася без гарячої води через позапланові роботи на технологічному обладнанні.

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Сумська областьВодопостачання