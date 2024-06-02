Частина Сум залишилася без води: в чому причина

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що через російські удари по енергетичних об'єктах в Україні знову почали застосовувати відключення світла.

Зокрема вчора російська армія обстріляла дві ТЕС та дві ГЕС.

Під удар потрапила найбільша в Україні гідроелектростанція - ДніпроГЕС у Запоріжжі.

До того ж через значний дефіцит в енергомережі в Україні сьогодні запроваджували екстрені відключення світла. У Києві через це зупинялася робота фунікулера.

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