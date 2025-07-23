Частина Сум залишилася без світла через удар "Шахедів": лікарні переведено на генератори

Атака РФ на Україну 23 липня

У ніч на 23 липня Росія вкотре запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед". Через це повітряну тривогу було оголошено в багатьох областях.

Після опівночі у Кривому Розі повідомили про серію вибухів. В ОВА підтвердили, що місто зазнало нальоту "Шахедів". Через це спалахнули пожежі.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що загроза ударів російських безпілотників зберігається.

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