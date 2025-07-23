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Часть Сум осталась без света из-за удара "Шахедов": больницы переведены на генераторы

Иллюстративное фото: Сумы остались без света из-за удара РФ (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Россия ударила по Сумской области в ночь на 23 июля, в результате чего часть этого района осталась без электроэнергии. На возвращение света может понадобиться время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова и и.о. мэра Сум Артема Кобзаря.

"Враг снова атаковал объекты гражданской инфраструктуры нашего города. В результате часть Сум осталась без электроснабжения. Некоторые медицинские учреждения работают на генераторах", - сообщил Кобзарь.

По его словам, все экстренные службы в настоящее время работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

В свою очередь, Григоров также сообщил, что враг атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской области.

"Работы по восстановлению продолжаются, однако возвращение электроснабжения может занять некоторое время. Делаем все возможное, чтобы ускорить процесс", - добавил он.

Атака РФ на Украину 23 июля

В ночь на 23 июля Россия в очередной раз запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед". Из-за этого воздушная тревога была объявлена во многих областях.

После полуночи в Кривом Роге сообщили о серии взрывов. В ОВА подтвердили, что город подвергся налету "Шахедов". Из-за этого вспыхнули пожары.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что угроза ударов российских беспилотников сохраняется.

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