Частина Сум та області залишилася без світла після атаки РФ: що відомо про ситуацію

За даними "Сумиобленерго", причиною є атака армії РФ на енергетичну інфраструктуру Сумщини. З метою безпеки не розголошуються деталі та наслідки удару, щоб не дати можливості ворогу скоригувати подальші дії.

Наразі енергетики працюють у посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії до кожної оселі.

"Будь ласка, зберігайте інформаційну тишу та не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи", - просять у компанії.