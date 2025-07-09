Часть Сум и области осталась без света после атаки РФ: что известно о ситуации

По данным "Сумыоблэнерго", причиной является атака армии РФ на энергетическую инфраструктуру Сумщины. В целях безопасности не разглашаются детали и последствия удара, чтобы не дать возможности врагу скорректировать дальнейшие действия.

Сейчас энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом.

"Пожалуйста, сохраняйте информационную тишину и не распространяйте в сети фото и видео с последствиями попаданий и любые другие данные, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы", - просят в компании.