Часть Сум сегодня осталась без воды: стала известна причина
В Сумах 25 октября остановила работу Лучанская водонасосная станция, в результате чего часть города осталась без водоснабжения. Коммунальщики сообщают о ремонтных работах на водопроводе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Горводоканал".
В пятницу с 10:00 на водозаборе города приступили к аварийно-ремонтным работам для ликвидации порыва водосети диаметром 500 мм. В связи с этим приостановлена работа Лучанской водонасосной станции.
На время ремонта без водоснабжения останутся дома по следующим адресам:
- просп. Шевченко
- ул. Ремесленная
- ул. Металлургов
- ул. Хворостянка
- ул. Британская
- ул. Революции Достоинства
- ул. Гетмана Павла Скоропадского
- ул. Новоместенская
- ул. Троицкая
- ул. Псельская
- ул. Привокзальная
- ул. Бельгийская
- ул. Семьи Линтваревых и прилегающие к ней улицы
- урочище Барановка
Восстановить водоснабжение обещают по завершении работ. Узнать больше информации можно по телефонам диспетчерской службы: (050) 407-81-10, (067) 548-21-12, (0542) 700-168.
Сумской городской совет также сообщает, что часть жителей Сумы остаются без горячей воды. Так, из-за реконструкции магистральной тепловой сети отсутствует горячая вода на просп. Свободы, ул. Украинская Народная Республика, ул. Сергея Табалы, ул. Холодноярской бригады, частично на ул. Харьковская. Из-за порывов отсутствует горячая вода по адресам: ул. Нижнесыворотская, 37, 52, 54; ул. Богун, 16; ул. Менделеева, 4; ул. Романа Атаманюка, 43, 43А; ул. Холодноярской бригады, 38; ул. Харьковская, 3
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Сумах решили поднять стоимость проезда в маршрутках. Сейчас поездка в частном городском транспорте стоит 10 грн, но уже через несколько дней за проезд придется заплатить 15 грн. Городские власти заявляют, что в случае, если перевозчики не будут соблюдать прописанные в договоре условия, от повышения тарифа откажутся.
Также мы писали об ударе со стороны РФ по одному из объектов энергетики в Сумской области, в результате чего часть региона осталась без света.
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