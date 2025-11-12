Частина Сум лишилась без світла: у чому причина

Відключення світла в Україні

Росія знову здійснює масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок чергових ударів ситуація в енергосистемі залишається складною, тож по всій країні запроваджено погодинні відключення електроенергії.

Після масштабного обстрілу в ніч на 8 листопада, коли окупанти застосували дрони, а також ракети типу "Кинджал" і "Калібр", обмеження стали ще жорсткішими.

За даними "Центренерго", цей удар став наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення. Унаслідок атак Зміївська та Трипільська ТЕС повністю припинили виробництво електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", 12 листопада в Україні знову діятимуть графіки відключень світла. Вони триватимуть упродовж усієї доби. Для побутових споживачів запроваджуються погодинні відключення в межах 2–4 черг, а для промислових підприємств - обмеження потужності.