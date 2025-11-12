Часть Сум осталась без света: в чем причина

Как сообщает местная энергокомпания, специалисты уже работают над устранением неисправности и делают все возможное для стабилизации ситуации.

Заметим, что сегодня в регионе действуют графики почасового отключения света. В частности свою очередь/очередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.