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Частина Сум через аварію залишилась без світла: що відомо

Фото: ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок аварійної ситуації в мережах "Укренерго" частина Сум залишилась без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал АТ "Сумиобленерго".

"Через аварійну ситуацію в мережах НЕК "Укренерго" частина жителів міста Суми тимчасово без електроенергії. Енергетики працюють над вирішенням проблеми", - пише АТ "Сумиобленерго". 

Зазначається, що ситуацію вже незабаром врегулюють, після чого розподіл електроенергії продовжать за графіками погодинних відключень.

Ситуація зі світлом в Україні 

Протягом останніх місяців російські терористи посилили масовані удари проти України. Зокрема під обстріли потрапляли об'єкти енергетичної інфраструктури. Це, своєю чергою, призвело до повернення графіків обмеження енергопостачання для побутових споживачів. 

Як розповідало "Укренерго", сьогодні, 19 червня, в усіх областях України діятимуть погодинні відключення з 00:00 до 24:00

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