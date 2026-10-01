Частина студентів у Києві отримала вдвічі менші стипендії: чи буде перерахунок

Чому студенти отримали старі суми і що кажуть в МОН

Підвищення стипендій затвердив Кабінет Міністрів у серпні. Відповідно до урядового рішення, з 1 вересня мінімальна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти зросла з 2000 до 4000 гривень, а для студентів закладів фахової передвищої освіти - з 1510 до 3020 гривень.

Однак у Києві підвищені виплати не отримали студенти комунальних закладів - засновником яких є місто. Річ у тім, що для цих закладів необхідне окреме рішення міської влади щодо застосування нових розмірів стипендій.

При цьому в МОН повідомили, що всі заклади, де засновником є міністерство, отримали гроші на стипендії.

"Кошти на виплату підвищених стипендій у повному обсязі доведено до закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства. Якщо в окремому закладі виплату ще не здійснено, причини та строки потрібно уточнити в його адміністрації", - повідомили у коментарі РБК-Україна в МОН.

Чи доплатять студентам за вересень

1 жовтня КМДА повідомила про ухвалення рішення щодо застосування нових розмірів стипендій у столиці.

"Проєкт рішення передбачає перерахунок стипендій для учнів і студентів, які здобувають освіту за кошти бюджету Києва, з 1 вересня 2026 року. Видатки на виплату стипендій у період із вересня до грудня 2026 року вже передбачені в бюджеті Києва", - йдеться у повідомленні КМДА.

Відповідно, студентам, які у вересні отримали стару суму, мають провести перерахунок за весь місяць після набрання чинності відповідного рішення.

Які суми стипендій з вересня 2026-го

Нагадаємо, що з 1 вересня мінімальна академічна стипендія становить:

для учнів закладів професійної освіти - 2500 грн замість 1250 грн;

замість 1250 грн; для студентів закладів фахової передвищої освіти - 3020 грн замість 1510 грн;

замість 1510 грн; для студентів закладів вищої освіти - 4000 грн замість 2000 грн.

Для здобувачів освіти, які мають право на підвищені академічні стипендії, максимальні суми становлять до 3738 грн у професійній освіті, до 4395 грн у фаховій передвищій та до 5820 грн у вищій освіті.

Зросли також окремі соціальні та спеціальні виплати. Зокрема, Президентська стипендія становить 15 200 грн для студентів закладів фахової передвищої освіти та 20 000 грн для студентів закладів вищої освіти.