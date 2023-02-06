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Частина Рівного залишилася без світла через аварію

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Рівне, Понеділок 06 лютого 2023 15:23
Частина Рівного залишилася без світла через аварію Фото: у Рівному частина містян залишилася без світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Рівному сьогодні, 6 лютого, сталася аварія на енергомережі. Через це частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Рівного Олександра Третяка в Telegram.

Через аварію без електропостачання залишилися абоненти мікрорайонів: Мототрек, Автовокзал на Київській, Радіозавод, частково немає світла на вулицях Студентській, Степана Бандери, Драгоманова, 16 Липня, а також у Колоденці і Тайкурах.

Мер зазначає, що енергетики вже розпочали ремонт на місці аварії.

"Будь ласка, зберігайте спокій та терпіння. Працівники "Рівнеобленерго" роблять все, щоб відновити електропостачання якнайшвидше", - додав Третяк.

Оновлено

Міський голова повідомив, що у Рівному зупинилися тролейбуси через брак напруги.

Нагадаємо, сьогодні у Києві через дефіцит ввели аварійні відключення світла, попередньо опубліковані графіки не діють.

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Рівне відключеня світла Електроенергія Авария
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