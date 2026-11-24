Технічні роботи розпочнуться о 22:00 у вівторок, 24 листопада, і триватимуть до 14:00 середи, 25 листопада.

Таким чином, роботи можуть зайняти близько 16 годин. У цей час абоненти можуть зіткнутися з тимчасовою недоступністю окремих послуг оператора.

У Vodafone запевнили, що фахівці працюватимуть цілодобово, аби завершити технічні роботи якомога швидше.