Частина послуг Vodafone може не працювати: оператор назвав дати
Vodafone попередив абонентів про технічні роботи, які триватимуть 16 годин. У цей період частина послуг може бути тимчасово недоступною для абонентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії, яке вона розіслала абонентам.
Технічні роботи розпочнуться о 22:00 у вівторок, 24 листопада, і триватимуть до 14:00 середи, 25 листопада.
Таким чином, роботи можуть зайняти близько 16 годин. У цей час абоненти можуть зіткнутися з тимчасовою недоступністю окремих послуг оператора.
У Vodafone запевнили, що фахівці працюватимуть цілодобово, аби завершити технічні роботи якомога швидше.
Нагадаємо, у листопаді про планові технічні роботи попереджали й у Міністерстві оборони. Так, 14 листопада ввечері в застосунку "Резерв+" тимчасово обмежили доступ до частини сервісів.