Часть услуг Vodafone может не работать: оператор назвал даты
Vodafone предупредил абонентов о технических работах, которые продлятся 16 часов. В этот период часть услуг может быть временно недоступна абонентам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании, которое она разослала абонентам.
Технические работы начнутся в 22:00 во вторник, 24 ноября, и продлятся до 14:00 среды, 25 ноября.
Таким образом, работы могут занять около 16 часов. В настоящее время абоненты могут столкнуться с временной недоступностью отдельных услуг оператора.
В Vodafone заверили, что специалисты будут работать круглосуточно, чтобы завершить технические работы как можно скорее.
Напомним, что в ноябре о плановых технических работах предупреждали и в Министерстве обороны. Так, вечером 14 ноября в приложении "Резерв+" временно ограничили доступ к части сервисов.