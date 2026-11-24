Vodafone предупредил абонентов о технических работах, которые продлятся 16 часов. В этот период часть услуг может быть временно недоступна абонентам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании, которое она разослала абонентам.

Технические работы начнутся в 22:00 во вторник, 24 ноября, и продлятся до 14:00 среды, 25 ноября.

Таким образом, работы могут занять около 16 часов. В настоящее время абоненты могут столкнуться с временной недоступностью отдельных услуг оператора.

В Vodafone заверили, что специалисты будут работать круглосуточно, чтобы завершить технические работы как можно скорее.