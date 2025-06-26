Частина Полтавської області залишилася без світла: у чому причина

Прогнози щодо дефіциту

Через масовані ракетні удари Росії по енергооб'єктах у березні-квітні 2024 року Україна втратила значну частину потужностей. Саме тому влітку 2024 року мешканці України були без світла по 10 годин на добу.

Водночас зиму 2024-2025 років Україна пройшла майже без відключень світла для населення.

На сьогоднішній день "Укренерго" прогнозує стабільну роботу енергосистему протягом літа, адже зараз виробляється більше електроенергії, ніж споживається.

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