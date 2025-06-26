Часть Полтавской области осталась без света: в чем причина

Прогнозы относительно дефицита

Из-за массированных ракетных ударов России по энергообъектам в марте-апреле 2024 года Украина потеряла значительную часть мощностей. Именно поэтому летом 2024 года жители Украины были без света по 10 часов в сутки.

В то же время зиму 2024-2025 годов Украина прошла почти без отключений света для населения.

На сегодняшний день "Укрэнерго" прогнозирует стабильную работу энергосистемы в течение лета, ведь сейчас производится больше электроэнергии, чем потребляется.

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