Часть Полтавской области осталась без света: в чем причина

В одной области Украины зафиксировано отключение света для бытовых потребителей. Там непогода в очередной раз напомнила об уязвимости инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Владимира Когута.
Как сообщил Когут, из-за сильных порывов ветра без электроэнергии временно остались 529 потребителей в Гадячской, Пирятинской и Глобинской громадах Полтавской области.
На местах уже работают ремонтные бригады. По информации главы области, энергетики ведут восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение во все дома.
Жителей призывают соблюдать правила безопасности во время непогоды, избегать пребывания вблизи линий электропередач и сообщать о повреждениях в службы экстренного реагирования.
Из-за массированных ракетных ударов России по энергообъектам в марте-апреле 2024 года Украина потеряла значительную часть мощностей. Именно поэтому летом 2024 года жители Украины были без света по 10 часов в сутки.
В то же время зиму 2024-2025 годов Украина прошла почти без отключений света для населения.
На сегодняшний день "Укрэнерго" прогнозирует стабильную работу энергосистемы в течение лета, ведь сейчас производится больше электроэнергии, чем потребляется.
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