Частина Полтави залишилася без опалення та гарячої води через аварію: адреси

У Полтаві через аварію частина жителів тимчасово залишилися без опалення та гарячої води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Філіпа Проніна та Відділ оперативного реагування.
"У Полтаві внаслідок пориву тепломережі тимчасово залишилися без опалення 17 багатоквартирних будинків і два заклади освіти", - повідомив Пронін.
За його словами, фахівці "Полтаватеплоенерго" усувають наслідки аварії. До робіт залучені дев'ять працівників та дві одиниці техніки. За попередньою інформацією, пошкоджену ділянку відремонтують найближчим часом.
У зв’язку з аварійною ситуацією, тимчасово не матимуть опалення та гарячого водопостачання мешканці будинків за адресами:
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