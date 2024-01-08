Часть Полтавы осталась без отопления и горячей воды из-за аварии: адреса

В Полтаве из-за аварии часть жителей временно осталась без отопления и горячей воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина и Отдел оперативного реагирования.
"В Полтаве в результате порыва теплосети временно остались без отопления 17 многоквартирных домов и два учебных заведения", - сообщил Пронин.
По его словам, специалисты "Полтаватеплоэнерго" устраняют последствия аварии. К работам привлечены девять работников и две единицы техники. По предварительной информации, поврежденный участок отремонтируют в ближайшее время.
В связи с аварийной ситуацией, временно без отопления и горячего водоснабжения жители домов по адресам:
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