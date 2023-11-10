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Частина Полтави залишилася без опалення та гарячої води: список вулиць

Фото: частина Полтави залишилася без опалення та гарячої води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У частині Полтави 10 листопада тимчасово відсутнє теплопостачання та гаряча вода зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook відділу оперативного реагування міського управління ЖКГ.

Тимчасово не матимуть теплопостачання та гарячого водопостачання мешканці будинків за такими адресами:

  • вул. Гетьмана Сагайдачного;
  • вул. Ціолковського;
  • вул. 23 Вересня;
  • вул. Героїв АТО;
  • вул. Грушевського;
  • вул. Героїв України;
  • вул. Ю. Кондратюка;
  • вул. Київське шоссе;
  • вул. Освітянська;
  • вул. О. Оксанченка;
  • вул. Алмазна;
  • мікрорайони "Сади-1", "Сади-2", "Огнівка".

Опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, початок опалювального сезону у різних областях України оголосили ще у жовтні.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно анонсував виплати українцям на дрова у розмірі 16 тисяч гривень. Вони передбачені для жителів, у яких немає можливості опалювати будинки газом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ПолтаваОпалювальный сезон