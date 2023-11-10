Часть Полтавы осталась без отопления и горячей воды: список улиц

В Полтаве 10 ноября временно отсутствует теплоснабжение и горячая вода связи с проведением ремонтных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook отдела оперативного реагирования городского управления ЖКХ.
Временно без теплоснабжения и горячего водоснабжения жители домов по таким адресам:
Напомним, начало отопительного сезона в различных областях Украины объявляли еще в октябре.
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль недавно анонсировал выплаты украинцам на дрова в размере 16 тысяч гривен. Они предусмотрены для жителей, у которых нет возможности отапливать дома газом.
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