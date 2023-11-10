RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Часть Полтавы осталась без отопления и горячей воды: список улиц

Фото: часть Полтавы осталась без отопления и горячей воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Полтаве 10 ноября временно отсутствует теплоснабжение и горячая вода связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook отдела оперативного реагирования городского управления ЖКХ.

Временно без теплоснабжения и горячего водоснабжения жители домов по таким адресам:

  • ул. Гетмана Сагайдачного;
  • ул. Циолковского;
  • ул. 23 сентября;
  • ул. Героев АТО;
  • ул. Грушевского;
  • ул. Героев Украины;
  • ул. Ю. Кондратюка;
  • ул. Киевское шоссе;
  • ул. Образовательная;
  • ул. О. Оксанченко;
  • ул. Алмазно;
  • микрорайоны "Сады-1", "Сады-2", "Огнивка".

Отопительный сезон в Украине

Напомним, начало отопительного сезона в различных областях Украины объявляли еще в октябре.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль недавно анонсировал выплаты украинцам на дрова в размере 16 тысяч гривен. Они предусмотрены для жителей, у которых нет возможности отапливать дома газом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПолтаваОтопительный сезон