Частина Покровська залишилася без світла через обстріл РФ, є проблеми зі зв'язком

Обстріли Покровська

5 вересня окупанти знову обстріляли Покровськ Донецької області. Снаряди були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури.

Серед них - енергетичні підприємства ДТЕК.Внаслідок обстрілів пошкоджено енергетичне обладнання. Наразі енергетики проводять оцінку пошкоджень.

Зазначимо, загарбники не вперше обстрілюють Покровськ. Через атаку в ніч на 31 серпня в Покровську було пошкоджено пожежно-рятувальну частину.

Додамо, що буквально 5 вересня стало відомо, що з Покровська більше не вирушатимуть евакуаційні потяги. Тепер посадка буде на станції у Дніпропетровській області.

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