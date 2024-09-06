Часть Покровска осталась без света из-за обстрела РФ, есть проблемы со связью

Обстрелы Покровска

5 сентября оккупанты снова обстреляли Покровск Донецкой области. Снаряды были направлены на объекты критической инфраструктуры.

Среди них - энергетические предприятия ДТЭК. В результате обстрелов повреждено энергетическое оборудование. В настоящее время энергетики проводят оценку повреждений.

Отметим, захватчики не впервые обстреливают Покровск. Из-за атаки в ночь на 31 августа в Покровске была повреждена пожарно-спасательная часть.

Добавим, что буквально 5 сентября стало известно, что из Покровска больше не будут отправляться эвакуационные поезда. Теперь посадка будет на станции в Днепропетровской области.

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