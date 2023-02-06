Частина перевірок НКРЕКП проходить на підставі фейкових скарг, - "Полтаваобленерго"

Так, в ході наради НКРЕКП з обленерго, представники "Полтаваобленерго" повідомили, що розглянуті регулятором скарги були зроблені по одному шаблону та з помилками у назві НКРЕКП. Крім того, частина скаржників не мали договорів з енергокомпанією.

"Частина цих скарг зроблені по шаблонам. Такі підбурювання споживачів здійснюються ну ніяк не на території Полтавської області. Тому що українці знають як називається Національна комісія. Прохання до вас, коли аналізуєте ці скарги, враховуйте ті факти, що ми зараз воюємо не тільки військовими методами. Але й інформаційними", - повідомили представники компанії.

В компанії повідомили, що за 2 місяці пройшло 5 перевірок. Однак, жодні відповіді чи заперечення від компанії не були враховані.

"Практичного кожного тижня проходить перевірка. Працівники виключно займаються тим, що готують відповіді і заперечення і т.д. Але було б добре, щоб ці відповіді хтось читав. Хтось розбирався. Якісь наради проводились перед тим, як виносити рішення на комісії", - підкреслили в "Полтаваобленерго".

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.