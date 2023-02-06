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Часть проверок НКРЭКУ проходит на основании фейковых жалоб, - "Полтаваоблэнерго"

Фото: часть проверок НКРЭКУ проходит на основании фейковых жалоб (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Часть проверок, проводимых НКРЭКУ относительно справедливости отключений электроэнергии, проходит на основании жалоб, которые могут быть фейковыми и используются, как инструмент информационной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Полтаваоблэнерго".

Так, в ходе совещания НКРЭКУ по облэнерго, представители "Полтаваоблэнерго" сообщили, что рассмотренные регулятором жалобы были сделаны по одному шаблону и с ошибками в названии НКРЭКУ. Кроме того, у части жалобщиков не было договоров с энергокомпанией.

"Часть этих жалоб сделана по шаблонам. Такие подстрекательства потребителей осуществляются ну никак не на территории Полтавской области. Потому что украинцы знают как называется Национальная комиссия. Просьба к вам, когда анализируете эти жалобы, учитывайте те факты, что мы сейчас воюем не только военными методами. Но и информационными", - сообщили представители компании.

В компании сообщили, что за 2 месяца прошли 5 проверок. Однако никакие ответы или возражения от компании не были учтены.

"Практического каждую неделю проходит проверка. Работники исключительно занимаются тем, что готовят ответы и возражения и т.д. Но было бы хорошо, чтобы эти ответы кто-то читал. Кто-то разбирался. Какие-то совещания проводились перед тем, как выносить решения на комиссии", - подчеркнули в "Полтаваоблэнерго".

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.

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