Частина переданих Україні данських танків Leopard 1A5 мала пошкодження та несправності

"Україна відмовилася від танків з Німеччини, оскільки вони занадто зношені. Данія відправила танки того ж типу, які також виявилися несправними", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що в рамках широкомасштабного співробітництва з Німеччиною та Нідерландами Данія передала Україні танки Leopard 1A5.

У країну прибуло 20 з них, але зараз з'ясувалося, що деякі з них виявилися несправними. Троельс Лунд Поульсен підтвердив цю інформацію і сказав, що 12 із цих танків мають певні проблеми. Він додав, що низку дрібних несправностей усуває українська сторона.

Частина танків мають серйозні поломки

"Ще десять танків передано Україні, але поки що перебувають у Польщі. За наявною інформацією, два з цих танків мають серйозні несправності", - додав глава Міноборони Данії.

"Інакше кажучи, серйозні або незначні несправності було виявлено у 12 із 20 танків, які Данія наразі передала Україні", - пише видання.

Запчастини для цих танків у дефіциті

Троелс Лунд Поулсен заявив, що Україна поки що не підготувала механіків, здатних усунути більш серйозні несправності. Тому ремонтом танків наступного тижня займеться німецька сторона.

Прес-секретар міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса заявив, що для ремонту танків не вистачає запасних частин і персоналу.

На початку липня міністерство оборони Данії заявило, що постачання данських, німецьких і нідерландських танків затримується. Це сталося через технічні проблеми з реконструкцією гарматних веж.

Leopard 1 для України

Нагадаємо, Україна отримує танки Leopard 1 від союзників у рамках військової допомоги для оборони від російського вторгнення.

Нещодавно Данія анонсувала передачу нашій країні ще 30 Leopard 1. Видання Spiegel повідомляло, що Україна відмовилася приймати транш з 10 німецьких танків Leopard. Техніка знаходиться в поганому стані і потребує ремонту.

Більш детально про характеристики танка можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.