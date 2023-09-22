Частина переданих Україні данських танків Leopard 1A5 мала пошкодження та несправності
Данія вже передала Україні 20 танків Leopard 1A5, однак 12 із них має низку несправностей.
Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV 2 Nyheder.
"Україна відмовилася від танків з Німеччини, оскільки вони занадто зношені. Данія відправила танки того ж типу, які також виявилися несправними", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що в рамках широкомасштабного співробітництва з Німеччиною та Нідерландами Данія передала Україні танки Leopard 1A5.
У країну прибуло 20 з них, але зараз з'ясувалося, що деякі з них виявилися несправними. Троельс Лунд Поульсен підтвердив цю інформацію і сказав, що 12 із цих танків мають певні проблеми. Він додав, що низку дрібних несправностей усуває українська сторона.
Частина танків мають серйозні поломки
"Ще десять танків передано Україні, але поки що перебувають у Польщі. За наявною інформацією, два з цих танків мають серйозні несправності", - додав глава Міноборони Данії.
"Інакше кажучи, серйозні або незначні несправності було виявлено у 12 із 20 танків, які Данія наразі передала Україні", - пише видання.
Запчастини для цих танків у дефіциті
Троелс Лунд Поулсен заявив, що Україна поки що не підготувала механіків, здатних усунути більш серйозні несправності. Тому ремонтом танків наступного тижня займеться німецька сторона.
Прес-секретар міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса заявив, що для ремонту танків не вистачає запасних частин і персоналу.
На початку липня міністерство оборони Данії заявило, що постачання данських, німецьких і нідерландських танків затримується. Це сталося через технічні проблеми з реконструкцією гарматних веж.
Leopard 1 для України
Нагадаємо, Україна отримує танки Leopard 1 від союзників у рамках військової допомоги для оборони від російського вторгнення.
Нещодавно Данія анонсувала передачу нашій країні ще 30 Leopard 1. Видання Spiegel повідомляло, що Україна відмовилася приймати транш з 10 німецьких танків Leopard. Техніка знаходиться в поганому стані і потребує ремонту.
Більш детально про характеристики танка можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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