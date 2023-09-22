Часть переданных Украине датских танков Leopard 1A5 имела повреждения и неисправности

Дания уже передала Украине 20 танков Leopard 1A5, однако 12 из них имеет ряд неисправностей.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV 2 Nyheder .

"Украина отказалась от танков из Германии, поскольку они слишком изношены. Дания отправила танки того же типа, которые также оказались неисправными", - говорится в материале.

Отмечается, что в рамках широкомасштабного сотрудничества с Германией и Нидерландами Дания передала Украине танки Leopard 1A5.

В страну прибыло 20 из них, но сейчас выяснилось, что некоторые из них оказались неисправными. Троэльс Лунд Поульсен подтвердил эту информацию и сказал, что 12 из этих танков имеют определенные проблемы. Он добавил, что ряд мелких неисправностей устраняет украинская сторона.

Часть танков испытывают серьезные поломки

"Еще десять танков переданы Украине, но пока находятся в Польше. По имеющейся информации, два из этих танков имеют серьезные неисправности", - добавил глава Минобороны Дании.

"Иначе говоря, серьезные или незначительные неисправности были обнаружены у 12 из 20 танков, которые Дания сейчас передала Украине", - пишет издание.

Запчасти для этих танков в дефиците

Троелс Лунд Поулсен заявил, что Украина пока не подготовила механиков, способных устранить более серьезные неисправности. Поэтому ремонтом танков на следующей неделе займется немецкая сторона.

Пресс-секретарь министра обороны Германии Бориса Писториуса заявил, что для ремонта танков не хватает запасных частей и персонала.

В начале июля министерство обороны Дании заявило, что поставки датских, немецких и нидерландских танков задерживаются. Это произошло из-за технических проблем с реконструкцией орудийных башен.

Leopard 1 для Украины

Напомним, Украина получает танки Leopard 1 от союзников в рамках военной помощи для обороны от российского вторжения.

Недавно Дания анонсировала передачу нашей стране еще 30 Leopard 1. Издание Spiegel сообщало, что Украина отказалась принимать транш из 10 германских танков Leopard. Техника находится в плохом состоянии и нуждается в ремонте.

Более подробно о характеристиках танка можете узнать в материале РБК-Украина.